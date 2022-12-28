TBMM Başkanı Şentop’tan seçim tarihi açıklaması…

erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop, "Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum." dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. “Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran” hatırlatması yapan Şentop, “Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum.” diye konuştu.

EYT VE BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Şentop, EYT düzenlemesi hakkında da “Bu konuda düzenlemeler bu hafta açıklanabilir. Meclis’e bu hafta ya da önümüzdeki hafta gelebilir. Ocak da Meclis’te değerlendirilir” derken, başörtüsü düzenlemesi için de “400’ün üzerine bir oyla Meclis’ten geçebilir diye düşünüyorum. 400'ün üzerinde geçerse parlamentoda çözülmüş olur ve referanduma gerek kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da referanduma götürmeyeceği kanaatindeyim” dedi.

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