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TBMM Başkanı Şentop’un Covid-19 testi pozitif çıktı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile planladıkları görüşmeyi telefonla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

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TBMM Başkanı Şentop’un Covid-19 testi pozitif çıktı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik” dedi. (DHA)

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