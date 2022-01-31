TBMM, HDP’li Semra Güzel’in sözlü savunması için tekrar toplanacak

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.

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Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AKP Kırıkkale milletvekili Ramazan Can, “Çarşamba günü saat 14.00’te komisyon üyemiz olmayan bir milletvekiline görev, yetki verilirse kendisini dinleyeceğiz” dedi.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in savunmasını dinlemek üzere toplandı.

Güzel, kendini savunmak için komisyon toplantısına katılmadı. Toplantı sonrasında Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AKP Kırıkkale milletvekili Ramazan Can gazetecilere açıklama yaptı.

Can, komisyonun Çarşamba günü saat 14.00’te toplanacağını söyledi.

Raporun hazırlanmasına ilişkin soruya Can, “Çarşamba bir savunmayı alalım. Ondan sonra değerlendireceğiz. Resmi tebligatımızı yaptık. Savunma hakkı kutsaldır. Çarşamba günü saat 14.00’te komisyon üyemiz olmayan bir milletvekiline görev, yetki verilirse kendisini dinleyeceğiz” diye konuştu. (İHA)

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