TBMM sağlık çalışanları için olağanüstü toplanıyor

CHP, sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek için TBMM’yi 1 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından Meclisi Başkanı Mustafa Şentop TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı. CHP'nin çağrısını nezaketsizlik olarak nitelendiren AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal "olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’li 120 vekilin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdıklarını duyurmuştu.

ŞENTOP TBMM’Yİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93 ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.

“NEZAKETSİZLİK”

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise “CHP’nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

Ünal, “Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla mevcut uygulamaların incelenerek ilave ve önleyici tedbirlerin planlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kordinasyonunda bir çalışma komisyonu kuruldu. Bu çerçevede biz pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız” dedi.

HDP KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

Çağrının ardından açıklama yapan HDP, 1 Ağustos’ta Meclis Genel Kurulu’na katılmayacağını duyurdu.

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