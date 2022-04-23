TBMM’de ’23 Nisan’ özel oturumu

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturumla toplandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan özel oturuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yüksek yargı organlarının temsilcileri, kuvvet komutanları, yabancı ülke temsilcileri katıldı.

Meclis Başkanı Şentop, TBMM’nin açılışı ve Milli Mücadele döneminin, milletin her ferdi için güncelliğini yitirmeyen tefekkür vesilesi olduğunu söyleyerek, “102 yıl önce toplanan Yüce ve Gazi Meclisin enkaza dönmüş, işgal ve ilhak tasallutuyla kuşatılmış bir vatanda, tam bağımsızlık iddiasını yükseltmek ve tahakkuk ettirmek üzere inşa edilmiş muhkem bir hürriyet karargahı olduğunu bilmeye mecburuz” diye konuştu. (DHA)

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