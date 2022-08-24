Tekne gelmeyince ormanda yakalandılar

Muğla’nın Milas ilçesinde tekneye binmek için ormanlık alanda saklanan ancak bekledikleri tekne bir türlü gelmeyen 80 göçmen ihbar sonucu yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesi ile Bodrum ilçesi sınırlarındaki Meşelik Köyü yakınlarındaki Kuyucak Mevkii'nde üç gündür umut yolculuğuna çıkmak üzere tekne bekleyen göçmenlerin teknenin gelmemesi üzerine ihbar üzerine jandarma tarafından yakalandığı belirtildi.

Bir kamyon ile İstanbul'dan geldikleri belirtilen ve İtalya'ya kendilerini götürecek teknenin gelmemesi üzerine ormanlık alanda üç gündür bekleyen ve aralarında kadınlarla çocuklarında bulunduğu 40 Filistinli ve Afgan’ın bulunduğu göçmen grubu jandarma tarafından yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan göçmenlerin Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi.

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