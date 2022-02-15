Teknopark’ta çalışanlar fahiş otopark ücretlerine isyan etti

İstanbul Pendik'te bulunan ve birçok yerli ve yabancı şirketi bünyesinde bulunduran Teknopark'ta çalışanlar ödedikleri fahiş otopark ücretlerine isyan ediyor.

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Başta savunma sanayi olmak üzere, bir çok alanda yüksek teknolojili ürünler geliştiren İstanbul Pendik’teki Teknopark’ta çalışanlar ödedikleri yüksek otopark parasından şikayetçi.

300'ü aşkın yerli ve yabancı şirketi bünyesinde barındıran Teknopark’ın otopark ücreti için şirket çalışanlarına yüzde 100 oranında zam yapması çalışanları isyan ettirdi.

“OTOPARK ÜCRETİ YÜZDE 100 ARTTI MAĞDURUZ”

SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na yaşadığı mağduriyeti anlatan Teknopark bünyesinde bulunan bir şirkette makine mühendisi olarak 3 yıldır görev yaptığını belirten bir vatandaş, durumu şu şekilde anlattı:

* Ben ve burada çalışan tüm personel iş yerlerine geliyor diye otopark ücreti vermek zorundayız.

* Birkaç sene önce çok daha makul olan bu otopark ücreti her sene enflasyon oranının üzerinde zamlanarak arttı. Geçen sene yıllık 250 TL olan bu ücret bu sene yüzde 100 zamlanarak 500 TL oldu.

*Enflasyon oranı yüzde 36 olmasına rağmen yüzde 100’lük bir zam yapılarak fahiş fiyat artırımı yapıldı.

*Açıklamalarına göre park yeri alanının azlığını bahane ediliyor. Belli bir sınırı geçtikten sonra aylık olarak 200 lira park ücreti alıyorlar.

*Şirkete örneğin 100 araçlık kota koyuyorlar ama şirketteki 101’inci kişi park hizmeti almaya kalktığında, sen yıllık 500 TL otopark hizmeti alamayacaksın aylık 200 vererek yıllık 2 bin 400 TL’lik ücret ödeyeceksin deniliyor.

*Yani geçen seneye oranla yüzde 1000 zam demek oluyor. Ve bunu açıkça belirtiyorlar.

*Teknopark’a ait bir sürü arazi ve boş alan olmasına rağmen Teknopark yönetimi maalesef bu konuyu yönetememekte. Bu başarısızlığını ise burada çalışan personelden maddi olarak çıkarmaktadır.

“BURASI TEKNOPARK MI OTOPARK MI?”

Çalışanların mağdur edildiğini belirten vatandaş, “Bilişim Vadisi’ndeki çalışanlardan otopark ücreti dahi alınmadığı bir ülkede çalışanlar iş yerlerine gelebilmek için otopark ücreti ödemek zorunda kalıyor hem de yüzde 100 zamla. Teknopark gibi bir bilim, teknoloji yuvasının bu şekilde aksiyonlar alınarak bir ticarethaneye dönüştürülmesi tüm çalışanlar tarafından da tepki ile karşılandı. Burada çalışan herkes mağdur durumda. Burası Teknopark mı otopark mı?” diyerek tepkisini dile getirdi.

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