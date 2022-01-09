TEM’de beyzbol sopalı taksici dehşeti

İstanbul Kağıthane TEM Otoyolu’nda beyzbol sopalı ticari taksi sürücüsü terör estirdi. TEM Otoyolu’nda durarak bagajındaki beyzbol sopasıyla trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobilin camını kıran taksici, sürücüyü kolundan yaraladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kağıthane TEM Otoyolu 4. Levent sapağında saat 01.45 sıralarında 34 SİM 56 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'na bağlandığı sırada arkasından gelen 34 TAZ 28 plakalı ticari taksi aşırı hız yaparak önüne geçti.

Otomobil sürücüsü bir anda önüne çıkan taksiye selektör yapınca, ticari taksi sürücüsü otomobile yaklaşarak hakaret ve küfür ederek yine hızla uzaklaşmaya başladı.

Taksi sürücüsü belli bir süre ilerledikten sonra TEM Otoyolunda durdu ve otomobilin önünü keserek bagajda bulunan beyzbol sopasını aldı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi yaşadığı dehşetle birlikte, otomobille otoyolda geri geri kaçmaya başladı.

Taksi sürücüsü elindeki sopayla defalarca otomobile ve içinde bulunan 3 kişiye saldırarak camı kırdı ve Hüseyin Y.’yi kolundan yaraladı. Saldırı sonrası otomobilde bulunan 3 kişi karakola giderek taksici hakkında şikayette bulundu.

Polis ekiplerinin olay sonrası kayıplara karışan taksi sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir Müşteriler kendilerini almayıp küfreden taksiciyi dövdüler

İlginizi Çekebilir Denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz