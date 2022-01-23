Tenekede yaktıkları mangal kömürü sonları oldu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu 7 kişinin yaşadığı evde gece ısınmak için teneke içinde mangal kömürü yakarak uyuyan 2 kişi karbonmoksit zehirlenmesi sebebi ile hayatını kaybetti.

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Acı olay, Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi Ceyhan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin birlikte yaşadığı evde Ataallah Han (22) ve Güllevaz Han (27) ısınmak için teneke içinde mangal kömürü yaktı.

Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi, yaktıkları ateş sonrasında uykuya daldı. Han ve Güllevaz, kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.