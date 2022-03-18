‘Terör örgütü üyesi’ olmakla yargılanan öğrencilere alkollü mekanlara giriş yasağı

Eskişehir'de 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen üniversite öğrencileri Sinem Çelebi ve Deniz Konak, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme sanıklara, haftada bir gün imza, yurtdışına çıkış yasağı ve içkili mekanlara giriş yasağı yönünde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir’de ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla gözaltına alınan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi olduğu öğrenilen 2 kadın öğrenciye, mahkeme tarafından alkollü mekanlara girme yasağı getirildi.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI

Eskişehir Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından düzenlenen operasyonda birisi çalıştığı işyerinden diğeri de ikametine yakın bir sokak içerisinde gözaltına alınan 2 kadın öğrenci hakkında mahkeme heyeti tarafından ilginç bir yasak kararı getirildi. Haklarında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla yakalama emri çıkartılan Sinem Çelebi İle Deniz Konak isimli öğrenciler ifade işlemleri için yaklaşık 2 gün gözaltında tutuldu.

Emniyet Müdürlüğünde gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra haklarında düzenlenen evraklar ile adliyeye sevk edilen Çelebi ile Konak verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Sinem Çelebi ve Deniz Konak savcılık ifadelerinin ardından, savcılığın tutuklama talebiyle 3. Sulh Ceza Hâkimliğine gönderildi.

“KADIN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN YAPTIĞIMIZ EYLEMLERDİR”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanması, yurt problemlerinin çözümü için öğrencilerin ülke genelinde başlattığı ‘Barınamıyoruz’ eylemleri gibi eylemlere katılan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Sinem Çelebi “Hakkımda hazırlanan dosyada terör örgütüne üye olduğuma dair herhangi bir somut delil yok. Ben bugüne kadar elime silah bile almış birisi değilim. İddia edilen örgüt hakkında da hiç bir bilgim dahi yok. Nasıl bir örgüttür, yapıdır bilmem. Dosyada konu alan eylemlerin çoğu kadın haklarını savunmak amacıyla yaptığımız faaliyetlerdir. Ben bu eylemleri gerçekleştirdiğim için hiç kimseden veya hiç bir örgütten talimat almadım” dedi.

İÇKİLİ YERLERE GİRMELERİ YASAKLANDI

Mahkeme hâkimi ‘Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumu itibariyle şüphelilerin atılı suçu gerçekleştirdiklerine dair dosya içerisinde somut bir delilin bulunmadığı, gerçekleştirilen eylemlerin vasıfları itibariyle suç olarak değerlendirilecek ise suç vasıflarının şüpheliler lehine değişme ihtimalinin bulunduğu, şüphelilerin kaçma veya delileri karartma ihtimalinin bulunmadığı’ gerekçesiyle savcılığın tutuklama talebini reddederek Sinem Çelebi ve Deniz Konak'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Hakim sanıklar hakkında ayrıca; haftada bir gün imza, yurtdışına çıkış yasağı ve içkili mekanlara giriş yasağı yönünde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

İlginizi Çekebilir Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin adli kontrol şartları kaldırıldı