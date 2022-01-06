Terör şüphelisi yabancı kadın çifte pasaportla yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda hakkında IŞİD'den tahdit bulunduğu için sahte pasaportla Avrupa’ya gitmek isteyen Özbek kadın polisin dikkati sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan kadının İstanbul'da 2017'de IŞİD operasyonunda yakalandığı ve sınır dışı edildiği öğrenildi.

Habip ATAM

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Hakkında IŞİD'den tahdit bulunan Özbek kadın M.K.'nın yakalandığı olay, 22 Aralık'ta gerçekleşti. Saat 12.00 sıralarında pasaport kontrol noktasına giden Özbekistan uyruklu M.K. isimli kadının hareketleri şüpheli bulundu.

Avrupa'ya gitmek üzere bilet alan M.K.'nın pasaportu incelenince D.K. adına düzenlenmiş sahte olduğu fark edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince yakalanan kadın gerçek pasaportunu ekiplere teslim etti.

GERÇEK PASAPORTTA SAHTE DAMGA

M.K.'nın gerçek pasaportunu inceleyen ekipler, 7'nci sayfasında değişiklik yapıldığını belirledi. “Antalya Havalimanı Giriş-İstanbul Havalimanı Çıkış” damgasının sahte olduğu anlaşıldı.

Yapılan araştırmadan M.K. için pasaportuna terör örgütü IŞİD'den tahdit uygulandığı anlaşıldı. Tahdit uygulanan M.K.'nın “Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı” ibaresi sebebiyle sahte pasaport edindiği belirtildi.

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

Kendisine ait sayfa değişikliği yapılmış Özbekistan pasaportu ile 9 Aralık'ta Antalya Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı anlaşılan şüphelinin 2017’de İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

IŞİD operasyonunda yakalanan kadının pasaportuna İstanbul Polisinin “Tahdit” koydurduğu öğrenildi. Beş yıl önce düzenlenen operasyon sonrasında sınır dışı edilen M.K.’nın ikinci kez gözaltına alınmasının ardından hakkında yeniden adli işlem yapıldığı belirtildi. Şüpheli işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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