TGF: İlan fiyatlarına yüzde 80 zam bekliyoruz

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun yarın saat 11.00 de toplanacağını hatırlatarak, "Anadolu Basınının mağduriyetlerini giderilmesi için kuruldan Resmi İlan tarifesine yüzde 80 oranında zam verilmesini bekliyoruz." dedi.

İsmail AKIN

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Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulunun toplanması için verdiği mücadele sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 12 üyenin atamasını gerçekleştirerek BİK Genel kurulunun toplanmasına olanak sağladı.

“İLAN FİYATLARINA YÜZDE 80 ZAM BEKLİYORUZ”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca şunları söyledi;

*Gerek yerel gerekse yaygın gazeteler açısından, resmi ilan yayınlarından elde edilen gelirler, can suyu niteliğindedir ve en önemli gelir kaynağıdır.

*İğneden ipliğe her şeyin zamlandığı bu dönemde ne yazık ki resmi ilan fiyat tarifesinde artış yapılamamıştır. Pandemi döneminde destek paketi açıklanmayan tek meslek gurubu gazetecilerdir.

*Anadolu Basınının mağduriyetinin giderilmesi için BİK Genel kurulunun yarın toplanacak olması ve alınacak Resmi ilan fiili zam kararı sorunlarımıza bir nebzede olsa destek olacak. bütün üyelerin tamamlanmasıyla birlikte Basın İlan Kurumu Genel Kurulu yarın saat 11.00 de toplanacak.

*Anadolu Basınının mağduriyetlerini giderilmesi için kuruldan Resmi İlan tarifesine yüzde 80 oranında zam verilmesini bekliyoruz.

*Açıklanan kararın ise kapanmakla yüz yüze olan birçok gazetenin ve fikir işçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için Mart ayı başından itibaren geçerli olacağını ümit ediyoruz.

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