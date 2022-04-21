Cumhuriyet Savcılığı THK eski yönetiminin şikayetini geri çevirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THK eski yönetiminin, Merkez Denetleme Kurulu üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusunu karara bağladı.

Yusuf DEMİR

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Türk Hava Kurumu eski yönetiminin, Merkez Denetleme Kurulu üyeleriyle ilgili şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünden her türlü şüpheden uzak somut delilin bulunmadığı, atılı suçun yasal unsurlarının da oluşmayacağı anlaşılmakla, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

BAYRAM DUMAN: “GECİKEN ADALET”

Dosyada adı 1 numaralı şüpheli olarak görünen Bayram Duman Sözcü’ye gönderdiği yazılı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 3 yıl evvel THK Merkez Denetleme Kurulu (MDK) olarak, adım adım izlediğimiz Türk Hava Kurumu'ndaki keyfilik, hukuksuzluk, kötü gidiş ve kifayetsizliği tespit edip raporlayarak görevimizi yapmış ve seçimli büyük genel kurul için noter vasıtasıyla THK delegelerini seçime çağırmıştık.

İlerleyen dönemde birçok hukuksuzluğu tespit edilen ve yerine kayyum atanan dönemin THK genel başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, biz MDK üyelerini tamamen yetkisiz, hukuksuz ve uyduruk bir kararla sözde görevden aldığını iddia etmiş ve ‘artık olmayan yetkimizi kullanarak genel kurul çağrısı yaptığımız' iftirasıyla hakkımızda ‘yalan beyan'dan savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Üstelik bu davayı gerekçe gösterip mahkemeleri yanıltarak, genel kurul çağrımıza tedbir koydurup seçimi engellemişti.

Aradan geçen 3 yılın sonunda savcılık, şikayet hakkında ‘kovuşturmaya dahi gerek yok' kararı verdi ve bizim yetkili olduğumuzu ve çağrımızın yasal olduğunu tescil etmiş oldu…

Hazin olan o gün şahsi hesaplarından dolayı muhteris bir tavır içinde olan Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nun mahkemeleri yanıltarak aldırdığı kararlarla THK'yı işlevsiz hale getirmiş olması ve görevini yapıp THK'yı olağanüstü genel kurul ile normal fonksiyonuna sokacak biz MDK'nın haklılığının 3 yıl gecikmeyle tescil olmasıdır.

Geciken adalet hakikaten adalet değilmiş…

Çünkü bu 3 yıl içinde THK ya büyük zararlar veren Ahmet Bertan Nogaylaroğlu yerine kayyım atanarak görevden el çektirilmiş ve fakat hassas bir iş olan havacılık tecrübesine haiz olmayan kayyım heyeti de THK'yı yönetememiştir.

“THK UÇAKLARI UÇURULAMADI, OLAN ORMANLARA OLDU”

Olan, THK'nın yangın uçakları uçurulamadığı için binlerce dekarı yanıp kül olan ormanlarımıza, yangınlar sebebiyle kaybettiğimiz canlara ve milyarlarca liralık mali kayıplara, havacılık kültürüyle yeterince haşır neşir olamayan gençlerimize, kayyım ile yönetilme acziyetine mahkum edilen Cumhuriyetimizin 100 yıllık ulu çınarı Türk Hava Kurumumuza yani milli menfaatlerimize olmuştur.

Oysa 3 yıl evvel, MDK olarak bizim yaptığımız çağrı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu tarafından mahkemeye verilen yalan beyanla engellenmemiş olsa bu kayıpların hiçbiri olmayacaktı. THK seçimini yapacak ve oluşturduğu yönetimiyle rutin faaliyetini sürdürecekti.

Ne diyelim… Bu son olsun!

“SOMUT DELİL YOK”

Şikayet dilekçesi üzerine alınan karar metninde detaylar şöyle aktarıldı:

Türk Hava kurumu Genel Başkanlığı vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza sunduğu şikayet dilekçesinde özetle;

THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri Bayram Duman, Muzaffer Basher ve Gökhan Doğan’ı THK Tüzüğü’nün 21. maddesi hükmü kapsamında görevden uzaklaştırılmış oldukları,

Haklarında soruşturma açılmasına karar verildiği ancak şüphelilerin THK Merkez Denetleme Kurulu adına THK’nın Büyük Genel Kurul toplantısına çağırdıkları bu işlemi Ankara 51. Noterliği ‘nin işlemiyle gerçekleştirdikleri,

Şahısların bu işlemi haklarında uzaklaştırma kararı bulunması sonrası yaptıkları dikkate alındığında toplantıya çağırma şekillerini usule aykırı olduğu,

Bir yetkilinin olmadı, bu sebeple üzerlerine atılı noter huzurunda yapılan toplantıya çağırma işleminin resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu oluşturduğu,

Ayrıca ilgili kurum vekili vasıtasıyla mahkemeden ihtiyati tedbir talebinin reddedildiği ayrıca genel kurul toplantısı usul ve şekli yönünden herhangi hukuk davasının açılmadığı,

Olaya ilişkin 10 Mart 2022 tarihli mali müşavir bilirkişi raporunda resmi belgeyi düzenleme yetkisine sahip kamu görevlisine yalan beyanda bulunma olduğuna ilişkin bir somut tespitin yapılamadığını belirtildiği,

Tüm dosya kapsamı alınan savunmalar, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında belirtilen hususlar, bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünden her türlü şüpheden uzak somut delilin bulunmadığı, kaldı ki ilgili noter tarafından onaylanan evrak yönünden atılı suçun yasal unsurlarının da oluşmayacağı anlaşılmakla,

Şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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