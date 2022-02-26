TİGEM küçükbaş hayvan satış ihalesi düzenleyecek
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1200 baş reforme ivesi koyunu, açık arttırma usulüyle 6 parti halinde satacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 9 Mart 2022 tarihinde İşletmenin idare binasında yapılacak. Satışa konu koyunlar işletmenin Kazıktepe ağılında görülebilecek. İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/Ankara), www.tigem.gov.tr internet adresinin ihaleler sayfasında veya İşletmenin Ticaret Servisinden temin edilebilir.
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…