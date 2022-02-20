TİGEM’i karıştıran ‘adrese teslim alım’ talimatı

TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay ile Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, bağlı işletmelere yazı göndererek, makine yedek parçaları ile sarf malzemelerinin sadece 2 firmadan alınacağını duyurdu. “Kaynakları verimli kullanma ve ülke ekonomisini koruma” gerekçesiyle alınan karara uymayıp başka firmalardan alım yapan personele de ceza verileceği bildirildi.

Ali Ekber ERTÜRK

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TİGEM'den (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) kurumu karıştıran yazı…

TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay ile Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, bağlı işletmelere yazı göndererek, makine yedek parçaları ile sarf malzemelerinin sadece 2 firmadan alınacağını duyurdu.

“Kaynakları verimli kullanma ve ülke ekonomisini koruma” gerekçesiyle alınan karara uymayıp başka firmalardan alım yapan personele de ceza verileceği bildirildi. Bu yazı, “adrese teslim alım”, “rekabete ve mevzuata aykırı talimat” iddialarını gündeme getirirken, yazıda imzası bulunan Genel Müdür Yardımcısı Kıyak, “Bu 2 firma, kendi alanlarında tekel olan firmalar. Onların orjinal makinelerini kullanırken, başka firmalarda yedek parça alınca, ana makine bile zarar görüyor” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Kıyak SÖZCÜ'ye, “Adrese teslim mümkün değil. Zaten ihaleyle verdik. Bu 2 firma, kendi alanlarında tekel olan firmalar. Onların orjinal makinelerini kullanırken, başka firmalarda yedek parça alınca, ana makine bile zarar görüyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir karar aldık. Kaldı ki o firmalar bize yüzde 20 ile 35 arasında iskonto uygulayacak. Devletin tek kuruşu konusunda çok hassasız” dedi.

Ancak ihale uzmanları, böyle bir talimat verilemeyeceğini aktararak, bunun mevzuata, rekabete, serbest piyasa kurallarına aykırı olduğunu dile getirdiler.

AÇIK AÇIK FİRMA ADI YAZDILAR

“İşletme Müdürlükleri'nin ihtiyacı aynı malzemelerin aynı dönemlerde farklı fiyatlardan satın alınması problemleri, orjinal parça kullanımı, ihtiyaç fazlası parçaların gereksiz stoklama problemlerinin önüne geçilmesi elzem hale gelmiştir” denilen yazı şöyle: “Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüz ve bağlı Tarım İşletmesi Müdürlükleri'nin tarımsal faaliyetlerde kullandıkları M.G. marka makinalarının yedek parça ve sarf malzemeleri tek elden M.G. Turkey firmasına sipariş edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz ve bağlı İşletme Müdürlükleri'nin tarımsal faaliyetlerde kullandıkları K. marka tarım makinalarının yedek parça ve sarf malzemelerinin tek elden S.M. Mühendislik firmasına sipariş edilmiştir.”

Yazıda, adı verilen bu 2 firma dışındaki firmalardan alım yapan ilgili personelin cezalandırılacağı belirtilerek, “M.G. marka makinalarının yedek parça ve sarf malzemelerinin sadece M.G. Turkey firmasına sipariş edilmesi, K. marka tarım makinalarının yedek parça ve sarf malzemelerinin sadece S.M. Mühendislik firmasına sipariş edilmesi, adı geçen firmalardan başkasına kesinlikle sipariş verilmemesi, aksi halde protokol dışındaki yapılan alımların bedelinin ilgili personel/personellerden tahsil edilecektir” denildi.