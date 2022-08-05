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TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Düzce'de, TEM Otoyolunda TIR'ın, aynı yöne giden 2 otomobil ile 2 TIR'a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde saat 03.30 sıralarında İstanbul yönüne giden TIR sürücüsü Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

TIR, aynı yöne giden Beytullah Sevim ve Yusuf Erkan yönetimindeki otomobiller ile Sedat Tunç ve Selim Sadıç yönetimindeki TIR’lara çarptı.

Kazada, TIR’ların arasında kalan Yusuf Erkan’ın otomobilindeki Ayaz Mehmet Erkan (16), Vahide Gözde Erkan (26) ve Öykü Erkan (14) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. (İHA)

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