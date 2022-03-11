TIR ve kamyon girişleri durduruldu

Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a giden TIR ve kamyonların kente girişi durduruldu.

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İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor. Vali Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya’dan İstanbul’a giden TIR ve kamyonların kente girişi durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların da trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini de söyledi. “Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde (OHT) beklemeleri gerekmektedir” dedi.

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