Tokat’ta spor salonu yapım ihalesi yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Tokat'ta 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu yapımı kapsamında ihale düzenleyecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ihalede teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale, 9 Mart 2022 tarihinde Nasuh Akar Mahallesi, Süleyman Hacıabdullahoğlu Caddesi, 1404. Sokak, No: 4 Balgat, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak.

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