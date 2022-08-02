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TOKİ Batman’da 276 adet konutu satışa sunuyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Batman Merkez Ciğerlo Mahallesi’nde 276 adet konutu satışa sunuyor.

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TOKİ Batman’da 276 adet konutu satışa sunuyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Alt gelir grubu projesi kapsamında yaptırılan 186 adet 2+1 konut ile sosyal konut projesi kapsamında 90 adet 3+1 konut yüzde 25 peşinat ve 180 ay vade seçeneği ile satılacak. Başvurular T.Halk Bankası A.Ş. Batman İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden 15 – 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

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