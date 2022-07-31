TOKİ işçilerinin kaldığı konteynerde yangın

İzmir’in Selçuk ilçesinde inşaatı devam eden TOKİ evlerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerdeki yangın işçilere ait her şeyi kül etti.

Latif SANSÜR

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Alınan bilgiye göre bugün öğlen saatlerinde Selçuk İzmir yolu üzerindeki TOKİ inşaatlarında çalışan işçilerin kaldığı konteyner barakalarda yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI MÜDAHALE ETTİ

İlk değerlendirmelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Konteynerleri yutan alevlere İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri, Selçuk Belediyesine ait su püskürtme araçları ve orman işletme şefliğine ait yangın söndürme araçları müdahale etti.

Tüm çabalara karşın konteynerler içindekilerle birlikte kül olmaktan kurtarılamadı. Tüm işçiler mesaide olduğu için yangında ölen veya yaralanan olmadı.

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