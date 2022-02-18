Tost yemek hayal oldu! Maliyeti kurtarmıyor, esnaf makinenin fişi çekti…

Çay-simit bile dar gelirlinin bütçesini sarsarken; tost yemek de hayal oldu. Esnaf, ortalama bir karışık tostun maliyetinin 15 lirayı bulduğunu, satış fiyatıyla eşitlendiğini söyledi. Gelen elektrik faturaları sonrası maliyet de kurtarmayınca esnaf makinenin fişi çekti.

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Batuhan SERİM Hakan KAYA

2021 yılı iflas eden ekonomi yönetimi sonrası akaryakıt, enerji ve gıda fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Gıda ürünlerinde KDV indirimi yapılsa vatandaşın cebini ferahlatacak düzeyde raflara yansımadı.

Hal böyle olunca dışarıda yemek yemek de neredeyse imkansız hale geldi. Bütçesi zorlanan dar gelirli için çay-simit gibi tost da hayal oldu. Çünkü her şeye olduğu gibi tosta da zam geldi. Tostun maliyeti de nerdeyse satış fiyatına eşitlendi.

Son zamlardan sonra içi boş baklava, tost, gözleme, içsiz köfte gibi çareler üreten esnaf, aslında bunun bir çaresizlik olduğunu ancak işlerini döndürebilmek ve vatandaşı geri çevirmemek için bu adımların atıldığını anlattı.

YA 1 TL KÂR EDİYOR YA DA MALİYETİNE SATIYOR

Şişli’de bir büfeden aldığımız bilgilere göre yarım ekmek karışık (sucuklu-kaşarlı) tostta kullanılan malzemelerin kalem kalem maliyeti şu şekilde:

– 2 dilim tost ekmeği: 2TL

– 8-10 parça sucuk: 5 TL

– 2 dilim kaşar peyniri: 4-5 TL

– Tost makinesinin gün içinde ortalama çalışma süresi: 12 saat

– En son gelen elektrik faturası: 1000 TL (Dükkanda sadece bir tost makinesi, bir buzdolabı, bir tane de çay makinesi var.)

Bir tostun maliyeti: 14-15 TL

Bir tostun satış fiyatı: 15 TL

SON GELEN ELEKTRİK FATURASI 12 BİN TL

Beşiktaş’ta bir büfeden aldığımız bilgilere göre tam ekmek karışık (sucuklu-kaşarlı) tostta kullanılan malzemelerin kalem kalem maliyeti şu ise şekilde:

– 7 TL olan 15'li tost ekmeğinden 2 adet: 4 TL

– Kilosu 68 TL olan kaşardan 20 gram: 2 TL

– Kilosu 120 TL olan sucuktan 30 gram: 4 TL

– Tost makinesinin gün içinde ortalama çalışma süresi: 15 saat

– En son gelen elektrik faturası: 12 bin TL (En büyük kalemlerden birinin tost makinesi olduğu belirtiliyor.)

Bir tostun maliyeti: 14-15 TL

Bir tostun satış fiyatı: 18 TL



MASRAF KÂRI GEÇTİĞİ İÇİN SATMAYI BIRAKAN VAR

Esnaf ayrıca satışların düştüğüne dikkat çekerek, eskiden günde ortalama 20 adet yarım ekmek tost satarken şu an bu sayının 5’e düştüğünü belirtiyor. Bazı esnaf ise artık masraf, kârla eşitlendiği için tost satışını bıraktıklarını dile getiriyor. Ortalama bir tost makinesi 2000 watt. Saatte de 2 kilowatt tüketiyor. Bu da saatte 5 lira demek…

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