‘Tosuncuk’ mal varlıklarının değerinin tespitini istedi

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, mal varlıklarının değerinin tespitini isteyerek, "Benim yaptığım hesaplara göre 200 milyon TL’nin üzerinde mal varlığım var" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasının görülmesine devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, 30 müşteki ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

REKLAMLARDAN GÖRDÜM: ’20 BİN YATIRDIM, 3 BİN GERİ ALDIM’

Müşteki Ayşenur Yılmaz, “Bu sistemi halamın oğlundan öğrendim. 20 bin TL para yatırdım. Bir kısmını halamın oğlu üzerinden gönderdim. Bir kısmını da bana verdiği hesap numarasına gönderdim. Onlar benim adıma sisteme giriş yaptılar. Toplam 3 bin TL geri aldım” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Sistemi televizyon reklamlarından öğrendiğini söyleyen Musa Han, 5 bin TL para yatırdığını ve bin TL geri aldığını söyledi. Toplam zararının 30 bin TL olduğunu söyleyen Burhan Kartal ise, şikayetçi olmak istemediğini belirtti. Burak Karamustafa da sistemi medyadaki reklamlardan öğrendiğini, 15 bin TL zararı olduğunu söyledi.

Selman Güney de sistemi üniversitesindeki öğrenci arkadaşlarından öğrendiğini söyleyerek 9 bin 993 TL yatırdığını anlattı. Murat Ünlü ise yapılan açılışlarda bakanları gördüğünü ve bunun üzerine sisteme güvenerek 35 bin TL para yatırdığını söyledi.

‘YAŞAMAK İÇİN SAATİMİ SATTIM'

Yaklaşık 500 bin TL yatırdığını anlatan müşteki Barış Tüzer, “Zor günler yaşadım. 3 üniversitesi mezunuyum, inandım. Yaşamak için saatimi sattım. 49 yaşındayım. 3 sene önce intihar ediyordum. Paramı ne şekilde alacağımı öğrenmek istiyorum” diyerek tepki gösterdi.

SADECE ÜRÜNLERİN REKLAMINI YAPTIK'

Müştekilerin ifadesinin ardından söz alan sanık Mehmet Aydın, “Biz reklamlarında oyundan bahsetmedik, sadece Çiftlik Bank bünyesinde üretilen ürünlerin reklamını yaptık” dedi. Aydın, “Sözleşmede sistemin kapanması halinde 90 iş günü içinde paraların ödeneceği yazılıydı. Bu süre beklenilmeden şikayette bulunulunca ödemeleri yapamadık” diye konuştu.

İFTİRA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

İftira atıldığını savunan Fatih Aydın, “Ben müştekileri tanımıyorum. Üzerimize iftira atılmaktadır. Müştekiler beyanında da paralarını iade almaya başladıklarını ve aldıklarını beyan etmektedirler. Yurt dışında kaçak olarak yaşamadım çalışma iznim vardı, çocuklarım vardı. Kardeşlerimin şirketlerinde üzerime para aktarmadım. Asgari ücretle çalıştım.” dedi.

Uruguay'da büfecilik ve paket servisi yaparak geçimini sağladığını söyleyen Fatih Aydın, 3 çocuğuna devlet tarafından bakıldığını ifade etti.

MAL VARLIKLARININ DEĞERİNİN TESPİT EDİLMESİNİ İSTEDİ

Mahkeme başkanının sorusu üzerine, Mehmet Aydın, 4 yıl önce Uruguay'da 34 milyon TL mal varlığı olduğunu, şu an kur değer değiştiği için değerinin arttığını söyledi. Mehmet Aydın “Mal varlıklarımın değerlerinin ne kadar olduğunun tespit edilmesin istiyorum. Benim yaptığım hesaplara göre 200 milyon TL'nin üzerinde mal varlığım var. Müşterilerin zararını giderecek ölçüdedir” dedi.

TUTUKLANMAMA GÜVENCESİ İSTEDİ

Firari sanık Cengiz Samur'un avukatı söz alarak, “Tutuklanmama güvencesi verilmesi, aksi takdirde istinabe yoluyla yerleşik bulunduğu ABD'de ifadesinin alınmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, Cengiz Samur'un avukatının talebinin reddine karar verdi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair suç şüphesini oluşturan somut delilerin bulunduğu, ön görülen ceza miktarı ve sanıkların uzun süre yurt dışında kaçak olarak bulunmaları dikkate alındığında, sanıkların kaçma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı anlaşıldığından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, müştekilerin zorla getirilerek dinlenilmeleri için adreslerine müzekkere veya talimat yazılmasına da hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çiftlik Bank'a ilişkin açılan 3 ayrı davada, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın’ın aralarında bulunduğu sanıkların toplam 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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