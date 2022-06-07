“Trabzon Şehir Hastanesi için son şans”

Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının maliyetlerdeki artış nedeniyle durduğu iddia edildi. AKP İl Başkanı Mumcu, "Bir yavaşlama var. Fiyat artışlarından dolayı müteahhitlerde bir sıkıntı var. Muhtemelen yeniden ihale edilecek" dedi. Asıl çarpıcı iddia Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi.

Yusuf DEMİR

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Trabzon’da Akyazı dolgu alanın üzerinde yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı durduğu iddia edildi. Resmi bir açıklama yapılmadı ancak iddia AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun açıklamasıyla ciddileşti. Mumcu, yerel haber sitesi “61 Saat”in sorusunu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

“Şehir hastanesinde yavaşlama var. Takdir ederseniz müteahhitlerde, fiyat artışından dolayı sıkıntı söz konusu. Yakında çözüleceğini ümit ediyorum. Muhtemelen yeniden ihale yapılacak. Muhtemelen yeniden ihaleye girecek.”

Öte yandan Akyazı dolgu alanındaki çalışmaları sıkı takip eden Karadeniz Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, inşaatın durmasıyla ilgili farklı bir iddia ortaya attı.

“SON ŞANS”

Prof. Dr. Osman Bektaş, şu tespiti yaptı:

“Trabzon Şehir Hastanesinin geçici durdurulması hastaneyi taşıyacak zeminin taşıma gücünün yeniden sorgulanması için son bir şanstır” dedi.

TOKİ jeofizik raporuna göre kazıkların oturduğu temelin, üstteki dolguyla eşit elektriksel öz dirence sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bektaş şöyle devam etti:

“AKYAZIDA ÇÖKME KAZIKLARLA BİRLİKTE DEVAM EDEBİLİR”

“TOKİ raporuna göre kazıkların oturduğu orta sağlamlıktaki Beşirli Formasyonu rezistivitesi (direnç) düşük (15-50 Ohm) killi, kumlu seviyeler içermektedir. Bu tür seviyeler Japonya’da olduğu gibi beklenmeyen oturmaları yıllarca sürdürebilir. Akyazı’da çözme kazıklarla birlikte devam edebilir.

Jeofiziksel olarak benzer su muhtevası, benzer kayaç, benzer kayaç boşluğu ( porozite) ima eder. Temel kayaç ayrıca oturma özelliği daha yüksek (15-50 Ohm) killi, kumlu ara seviyeler içerir.”

ÇÖKME BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞTI

3 Kasım 2021 tarihinde “Geocarto International” adlı dünya çapındaki en üst düzey bilimsel dergide yayımlanan bir makale, hem 40 bin kişilik stadyumun bulunduğu Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin, hem de bu dev hastanenin ciddi risk altında olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu. Avrupa Uzay Ajansı'na ait uydudan alınan verilerden stadyumun bulunduğu bölgede yoğun çökme ve yükselme olduğu, bazı alanların yılda 9.7 milimetre çöktüğü; bazı alanların ise yılda 3.9 milimetreye kadar yükseldiği tespit edildi.



SÖZLEŞMEYE GÖRE 7 AY KALDI

900 yataklık Trabzon Şehir Hastanesi’nin yapımı için 22 Eylül 2020’de kimseye duyurulmadan gizli kapaklı yapılan ihale yaklaşık 1 milyar 99 milyon TL’ye özel olarak davet edilen Kalyon İnşaat’a verilmişti. İmzalanan sözleşmeye göre hastanenin 28 Ocak 2023’te tamamlanması gerekiyor.

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