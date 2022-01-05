TTB’den Bakan Koca’ya tedbir çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'nın kalabalık ortamlar için "Mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır” uyarısına tepki gösteren TTB, "Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir? Sorumluluğu yurttaşa atmayın, bilimsel ve gerçek verileri açıklayın, salgını önlemek için tedbir alın” açıklamasında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandığını belirttiği ve karantina süresinde değişime gidildiğini duyurduğu açıklamasında, vatandaşa ‘kalabalık mekanlardan uzak durmaları’ çağrısında bulundu. Bakan Koca, “Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır” ifadelerini kullandı.

TTB AÇIKLAMA YAPTI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bakan Koca'nın bu açıklamasıyla ilgili paylaşımda bulunarak çağrı yaptı.

TTB'nin paylaşımında, “Hastaneler, toplu taşıma araçları tıklım tıklımken mümkün olan en uzak mesafe nedir? Sorumluluğu yurttaşa atmayın, bilimsel ve gerçek verileri açıklayın, salgını önlemek için tedbir alın, aşılama oranlarını hızla arttırın!” ifadelerine yer verdi.

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