TÜBİTAK proje personeli alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde görev 413 proje personeli (araştırmacı) istihdam edilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kadrolar için son başvuru tarihi 17 Haziran 2022 tarihidir. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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