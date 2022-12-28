Tuğba’yı feci şekilde katletti, açıklaması ise ‘pes’ dedirtti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşı Tuğba Kul'u (22) tabancayla vurarak öldüren Caner Güngör (29), tutuklandı. Göngör'ün, kız arkadaşı Kul'u öldürme sebebi ise 'pes' dedirtti.
Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Emek Mahallesi 7002 Sokak’ta meydana geldi. Caner Güngör ile kız arkadaşı Tuğba Kul arasında sokak ortasında tartışma çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tartışma sırasında Caner Güngör, belinden çıkardığı tabancayla kız arkadaşına ateş edip, kaçtı. Tuğba Kul kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kul’un hayatını kaybettiği belirlendi.
NEDENİ ‘PES’ DEDİRTTİ
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Caner Güngör’ü yakalayıp, gözaltına aldı. Caner Güngör’ün, Kul’dan çalıştığı iş yerinden ayrılmasını istediği, ancak kız arkadaşının bu isteği kabul etmeyince aralarında tartışma çıktığı ve olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
MANİSA’DA TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Tuğba Kulun cenazesi, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner Güngör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)