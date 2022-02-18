TÜKODER elektriğe gelen fahiş zamlar için dava açtı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), elektriğe gelen fahiş zamlar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) dava açtı. Dava dosyasında, "Bilimsel bir hesaplama yapıldığında görülecektir ki tüketicinin tasarrufa teşvik edilmesi söz konusu dahi olmayıp işbu karar vatandaştan haksız kazanç sağlama saikiyle alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Merkezi, “Tüketicilerden ve kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda 32 yıllık örgüt olarak sessiz kalamazdık” diyerek elektriğe gelen fahiş zamlar için EPDK’ya karşı TÜKODER ve TÜDEF olarak dava açtı. Söz konusu dava dosyası Danıştay 13.Daire Başkanlığı'na sunuldu.

“ANAYASA DİKKATE ALINMAMIŞTIR”

Dava dosyasında, “EPDK, tüketiciyi korumak bir yana elektrik şirketlerinin kârını yükseltmek için fahiş zam saikiyle hareket etmiştir. Ayrıca EPDK elektrik fiyat düzenlemesini hazırlarken Anayasanın 172 ve 167 Maddeleri ile 2. Maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti ilkesi, aynca 6502 sayılı yasanın ilgili hükümleri, Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesini hiç dikkate almamıştır” denildi.

“HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI”

Açıklamada, “Bilimsel bir hesaplama yapıldığında görülecektir ki tüketicinin tasarrufa teşvik edilmesi söz konusu dahi olmayıp işbu karar vatandaştan haksız kazanç sağlama saikiyle alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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