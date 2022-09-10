Tunç Soyer’den tepkilere cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı tarihi gecede Atatürk'ün Söylev'inden atıfla yaptığı konuşmaya AKP ve MHP’den sert tepkiler geldi. Soyer eleştirilere, “Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz” karşılığını verdi.

Gökmen ULU

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Kurtuluşunun 100. yılını görkemli törenlerle kutlayan İzmir Türkiye'nin gündemine oturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı devasa organizasyona akın edenler harikulade görüntüler oluşturdu, Atatürk ve Cumhuriyet'e sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geleneksel fener alayı yürüyüşü, DJ şovu, 180 dansçının Milli Mücadele'yi canlandırdığı tiyatral koreografi ve ışık oyunlarıyla büyüleyici bir atmosfer oluşurken, coşku Tarkan'ın sahneye çıkmasıyla doruğa tırmandı.

SOYER KONUŞMASINDA NUTUK'TAN DA ALINTI YAPTI

Tarkan sahneye çıkmadan önce halka hitap eden Tunç Soyer, şunları söyledi:

“9 Eylül hem şehrimizin hem memleketimizin kurtuluş günüdür. Ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü ise barışla taçlandırmış. Şimdi de o Cumhuriyet'i yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Bu Cumhuriyet'i demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan biziz, sizlersiniz. Bu sorumluluğun bilinciyle şimdi sıra bizde. Bağımsızlık ateşini yüz yıl önce yaktığımız gibi bugün de ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz.”

Soyer, konuşmasının bir bölümünde, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içendeydi. Gençleri, kadınları ve geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar'' diye konuştu. Soyer'in bu sözlerine AKP ve MHP cephesinden tepki geldi.

BAHÇELİ: DEVŞİRME HASTALIĞIDIR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer'i eleştirerek, ‘'Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” dedi.

ÇELİK: OSMANLI DEVLETİ'Nİ HEDEF ALMASI ŞUURSUZLUK

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: Kim Osmanlı Devleti'yle Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa milletin egemenlik haklarıyla sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyet'inizle Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyet'imize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti'yle kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de” açıklamasını yaptı.

DAĞ: SENEYE KUTLAMALARI ATİNA'DA YAPIN

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise “Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikretmiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun” sözleriyle Soyer'e yüklendi.

SOYER'DEN “İŞGALCİLERİN GEMİLERİYLE KAÇAN SARAY ERKANI” VURGUSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün sosyal medya hesabından tarihi geceye dair iki fotoğraf paylaşarak yanıt verdi.

Soyer, şöyle yazdı: “Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz.”

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