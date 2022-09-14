Tunç Soyer’i hedef alan Erdoğan’a CHP’den yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'den yanıt geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yıl dönümünde yaptığı konuşma üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef aldı.

“BABASI DA AYNIYDI”

Soyer’i hedef alan Erdoğan, “Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz, bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı…” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN YANIT GELDİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Oyların eridikçe acizleşiyor, kutuplaştırmak istiyorsun. Ama boşa uğraşma Erdoğan: Selçuklu da, Osmanlı da, Türkiye Cumhuriyeti de bizim. Sözümüz Atatürk’ün sözüdür, tepkimiz çıkarı için vatanı ateşe atan Saraylılaradır. Başkanımız Tunç Soyer’i senin kirli diline yedirmeyiz” dedi.

“BAŞKA KAPIYA…”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından yanıt vererek şöyle dedi:

“Erdoğan, Vahdettin ve Damat Ferit savunuculuğu prim yapmayınca Tunç Soyer'in rahmetli babasına dil uzatmış. Amacı yıllar önce kapanmış kardeş kavgasının küllerini harlamak. Birleştirici olması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne yaparsan yap kardeşliğimizi bozamayacaksın. Başka kapıya!”

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in babası Hv. Hakim Albay Nurettin Soyer'in yanında İzmir'de askerlik görevimi Askeri Savcı olarak yapmaktan büyük bir onur duyduğumu, dürüstlük konusunda çok şey öğrendiğimi Cumhurbaşkanına iletirim” dedi.

“SEVİYESİ BU KADAR”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “‘Bunun babası da aynıydı’ ülkemin cumhurbaşkanı oluyor kendileri; seviyesi de bu kadar!” ifadelerini kullandı.

“BU HAKARET MİLLİ İRADEYE YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIKTIR”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak kimseye rahmetli babasını da işin içine katarak hakaret etme hakkı vermez hele ki bu kişi halkın oylarıyla seçilmiş bir Belediye Başkanı ise. Bu hakaret milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Hakaretin sebebi ise Osmanlı değil zira Tunç Soyer Osmanlı'dan değil 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenlerden yani Vahdettin ve Damat Ferit'ten bahsetti. Bu polemik turnusol kağıdı gibi kimin Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin, kimin emperyalizmin yanında durduğunu da göstermiş oldu” dedi.

“CUMHURİYETİ KURANLARIZ”

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Biz memleketi Düyunu Umumiye ile yönetenlere inat, tam bağımsız Türkiye diyenlerdeniz. Biz memleketi yedi düvele karşı çarpışarak kanı pahasına kurtaranlardanız. Siz işgal kuvvetlerine karşı vatanı teslim edenlerden misiniz? Biz kuvayi milliyeciyiz. Cumhuriyeti kuranlarız. Burası Türkiye Cumhuriyeti ise cumhurbaşkanının kuvayi inzibatiyenin yanında yer alması kabul edilemez. Tarafınızı netleştirin. Anlaşılan kurmaylarınız sizi İzmir konusunda doğru bilgilendirmiyor. İzmir yönetimiyle, sosyal belediyecilik anlayışıyla, kaynakların doğru kullanımıyla tüm Türkiye'ye örnek olacak bir belediyedir. Tunç Soyer, İzmir halkının oylarıyla seçilmiş, tam bağımsız Türkiye'den taraf olan belediye başkanıdır. Aile üzerinden siyaset yapacaksak eğer sınıfta kalırsınız. Size küçük bir dipnot; üniversite diploması ve arkadaşları vardır.” ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılı kutlamalarında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti” demişti.

Soyer, bu sözleri nedeniyle Cumhur İttifakı tarafından hedef alındı.

“O SÖZLERİN ALTINA İMZAMIZI ATARIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamalarında “Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi” sözleri nedeniyle hedef alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “O laf, Tunç Soyer'e ait değil ki. Altına hepimiz imza atıyoruz ki o laf, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait. O laf, hepimize Atatürk'ten vasiyettir. İnanmayan inanmasın, savunmayan savunmasın!” ifadelerini kullanmıştı.

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