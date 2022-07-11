Tunceli Belediye Başkanlığı içme suyu inşaatı yaptıracak
Tunceli Belediye Başkanlığı Kurusipi bölgesi ve Guri Mezrası İçmesuyu İnşaatı yaptıracak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; TUNCELİ MERKEZ KURUSİPİ BÖLGESİ VE GURİ MEZRASI İÇMESUYU İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 20.07.2022 – 11:00
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