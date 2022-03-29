Turistik Sisam Adası alev alev yanıyor, bazı köyler boşaltıldı

Ege'deki turistik Sisam Adası'nda çıkan orman yangını kabus yaşattı. Yangında bazı köylerin boşaltıldığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Dilek Yarımadası'na sadece 4 mil uzaklıktaki Sisam Adası'nda bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Adadaki Vronta Manastırı'nın yakınlarında başlayan yangına önce ada halkı ardından 33 itfaiye eri, 11 arazöz ve iki uçağın müdahale ettiği belirtildi. Ada halkının da yangını söndürmek için seferber olduğu olayda Vronta ve yanındaki Virluotes köyünde yaşayanların evlerinden uzaklaştırılarak güvenli bölgelere gönderildiği belirtildi.

Yangının rüzgarın etkisi ile hızla yayıldığı kontrol altına alınamadığı belirtildi.

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