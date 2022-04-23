Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Türk-Alman Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 11 öğretim elemanı alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türk-Alman Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuruların 06.05.2022 tarihine kadar şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

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