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Türk-Alman Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alıyor

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Türk-Alman Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.

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Türk-Alman Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Türk-Alman Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 06.01.2023 (Mesai bitimine kadar)

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