Türk Lirası ile dalga geçmişti, sınır dışı edilecek

İstanbul'da Türk Lirası'nı aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Pakistan uyruklu bir kişinin sosyal medyada paylaştığı bir görüntü üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bir yandan kumar oynandığı görülen bir masa diğer yanda F.E.’nin elindeki Türk lirası banknotları tek tek yere attığı görülen görüntüler üzerine başlayan çalışmada, şüphelinin Pakistan uyruklu F.E. olduğu anlaşıldı.

TÜRKİYE’YE KAÇAK YOLLARLA GELMİŞ

“Türk parasını aşağılar nitelikte görüntü çektiği” belirtilen Pakistanlının Bayrampaşa’da kaldığını belirleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Pasaportu bulunmayan F.E.’nin kaçak yollarla ülkemize geldiği öğrenildi.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301’inci maddesi kapsamında “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheli hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.

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