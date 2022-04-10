Türk şoförlerin mahsur kaldığı Rusya-Gürcistan sınırında gerginlik

Rusya ila Gürcistan arasındaki Vladikavkaz Sınır Kapısı’nda 45 gündür mahsur olan Türk şoförler, diğer ülkelerin araçlarına rüşvetle geçiş önceliği verildiğini iddia ederek isyan etti. Geçişlerine izin verilen araçların önünde duran şoförler ölüm tehlikesi atlattı.

Mert ÖZ

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Rusya ila Gürcistan arasındaki Vladikavkaz Sınır Kapısı'nda mahsur kalan Türk TIR şoförleri, yaklaşık 45 gündür sınıra giden otoyol kenarında bekliyor. Yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorluk çeken şoförler, yetkililerden haftalardır yardım bekliyor.

RÜŞVET İDDİASI GERGİNLİK YARATTI

2 gün önce sınır kapısında bekleyen Türk şoförler, Rus polisinin rüşvet karşılığı Ermenistan, Gürcistan, Rusya plakalı araçlara öncelik vererek geçişlerini sağladığını iddiasıyla isyan etti. Türk şoförler, geçişine izin verilen TIR'ların önünde dururken, araçların seyrini devam ettirmesi, araç önünde bekleyen şoförler için ölüm tehlikesi yaşattı.

“BURADA HAKSIZLIK VAR”

SÖZCÜ'ye ulaşan şoförler, “Yol üzerindeyiz. Yaşamsal gıdalarımız bitmek üzere. Burada haksızlık var, çifte standart uygulanıyor. Rahatsız olduğumuz konu Türk yetkililerin umursamaz tavırları Diğer ülkeler için sınır kapıları açılsa sorun kalmayacak ama maalesef dışişlerimiz bu konuyla ilgilenmiyor” diye konuştu.

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