Türkiye Sarıkamış şehitleri için yürüdü…

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıldönümünde Allahuekber Dağlarında donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik, 'Türkiye Şehitlerine Yürüyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikle anıldı.

Orhan BOZKURT

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Sarıkamış’ta 107 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen ‘Sarıkamış Harekatı’ sırasında donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik, törenlerle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki törende 20 bin kişi, şehitler için yürüdü.

Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıl dönümü dolayısıyla ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ etkinliği yapıldı. Etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katıldı.

KARLI DAĞLARDA 20 BİN KİŞİ ŞEHİTLER İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜRDU

Türkiye’nin 81 ilinden Sarıkamış’a gelen yaklaşık 20 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Kızılçubuk zirvesinden yürüyüşe geçti. Protokol ve katılımcılar, yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından Ayyıldız tören alanına geldi.

Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu. Şehitler için yapılan saygı atışı ve duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenlere katılan Milli Savunma Bakanı Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehitlik anıtına çelenk sundu. Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Üsteğmen Mutlu Çelik ile Üstçavuş Emre Gencan, 107 yıl önceki Sarıkamış Hareketi ile ilgili katılımcılar bilgi verdi.

“ŞEHİTLERİMİZN KANI YERDE KALMADI”

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, dün 3 askerin Suriye sınır hattında şehit olduğunu hatırlatarak, “Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

“BU DAĞLARDA BEMBEYAZ BİR DESTAN YAZILDI”

Allahuekber Dağları’nda 107 yıl önce kara kışın yüzlerce vatan evladını bağrına aldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sarıkamış Harekatı sırasında Mehmetçik’i motive eden tek şeyin vatan savunması olduğunu belirtti.

Bakan Yanık “Temel hedef buydu; mukaddes vatan toprağını korumak, aziz millete uzanan elleri kırmak. 22 Aralık’ta harekete geçen askerlerimiz, yollarını kesen kar ve tipiye rağmen göğüs göğse çarpışmaktan hiç vazgeçmedi. Soğuk hava nefeslerini keserken dahi yılmadılar, bu dağlarda bembeyaz bir destan yazdılar. Her yıl aralık ayında Allahuekber Dağları’da buzdan abideler haline gelen binlerce yiğidimiz için sönmez bir ateş içimizi yakar. Soğuk, belki de ilk defa bu kadar yakıcı olmuştur” diye konuştu.

“SARIKAMIŞ HEM ŞANLI DESTAN HEM HÜZÜNLÜ BİR AĞITTIR”

Özellikle anma programlarının gençler için önemli olduğunu belirten Yanık, şunları söyledi:

*Sarıkamış’ın hikayesi, hem şanlı bir destan hem de hüzünlü bir ağıttır. 107 yıl önce Sarıkamış’tan geçen yol, Asya bozkırlarından günümüze uzanan bin yıllık mesafedir. Malazgirt’te Anadolu’nun kapısını açanlar onlardır.

*Fetih’te peygamberin müjdesine erişenler de onlardır. Çanakkale’de zafer kazanan kahramanlar ile Sarıkamış soğuğunda can verenler aynı ruhu taşıyan farklı bedenlerdir. Hem kurşun yağmuru altında hem de karla kaplı dağlarda şehadete koşan Mehmetçik’ler can vermişlerdir ama istiklal için de gerekli adımları atmışlardır.

*Tıpkı bugün hep birlikte gurur duyduğumuz Türk SİHA’larının yaptığını dün onlar gerçekleştirmişlerdir. Ahlat’tan, Malazgirt’ten, Niğbolu’dan Sarıkamış’tan, Çanakkale’den geçen yol, bugün de önümüzde duruyor.

*Bizler bin yıllık cesaretle, ferasetle, sadakatle bir olarak beraber olarak yürümeye devam ediyoruz. Yolumuz Afrin’den, Karabağ’dan geçiyor. Yolumuz ecdadını anmak için yola revan olan gençlerin kalbinden, enerjisinden, zihninden geçiyor.

“BU MEMLEKETİN BÜTÜN GENÇLERİ İLE GURUR DUYUYORUZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise yaptığı konuşmada atalarımızın canları pahasına koruduğu bayrağı olimpiyatlarda gururla dalgalandıran sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Türkiye olarak bu yıl olimpiyat oyunları tarihinde en güzel sonuçları aldığımız belirterek şöyle konuştu:

*Gencecik pırıl pırıl evlatlarımız, Türkiye’nin yüzünü ağarttı, al bayrağı gururla dalgalandırdılar. Onların her biriyle iftihar ediyoruz. Bu memleketin bütün çocukları, gençleriyle gurur duyuyoruz.

*Onlarla yol arkadaşlığı yapmaktan aynı yolu katetmekten heyecan duyuyoruz. Başımız dik, alnımız açık milletimizin emrinde dosdoğru çalışmaya, aziz millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Dağlarda aslan, dillerde destan olan kahraman Mehmetçik’imizi şehadetlerinin 107’nci yılında rahmetle, hürmetle minnetle yad ediyoruz.

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları başta olmak üzere Sarıkamış Harekatı’nın bütün kahramanlarını, bu topraklarda varlığımızı ebedi kılmak için can veren, bedel ödeyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

Konuşmaların ardından, Sarıkamış Şehitleri anma töreni sona erdi.