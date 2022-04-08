Türkiye sınırında 4.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Türkiye İran sınır bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 5 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 11.41’de, Türkiye sınırında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. 5 kilometre derinliğinde olduğu duyurulurken AFAD depremin şiddetini 3.7 olarak paylaşırken, merkez üssünü Van’ın Saray ilçesi olarak gösterdi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER