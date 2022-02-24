Türkiye ve ABD arasında Ukrayna görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirildi.

İlginizi Çekebilir Türkiye'den Montrö Sözleşmesi açıklaması

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna krizi... Putin'den yeni açıklama: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz