Türkiye’den Ukrayna’ya dostluk ve iyi niyet jesti

Türkiye, Ukrayna’ya ilaç ve tıbbi malzeme hibe edecek.

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Türkiye'nin Ukrayna'ya ilaç ve tıbbi malzeme hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. 12 sayfa 410 kalemden oluşan ilaç ve medikal malzemeleri içeren destek anlaşmasının imzalandığı 28 Mart 2022 tarihi itibariyle yürürlükte olduğu belirtildi. Ukrayna'nın sağlık hizmetlerini sürdürebilmesi çalışmalarında kullanılacağı belirtilen hibe desteğinin Türkiye'den Ukrayna'ya dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.