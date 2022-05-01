Türkiye’den Ukrayna’ya gıda yardımı
Birleşmiş Milletler gemisi, Türkiye'den yüklenen gıda yardımlarını Ukrayna'ya ulaştırmak üzere Sakarya'dan Köstence limanına hareket etti.
Türkiye’den yüklenen gıda yardımlarını Ukrayna’ya ulaştırmak üzere yola çıktı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından ülkemizden tedarik edilen ilk gıda yardımı ile yüklenen gemi dün Karasu limanımızdan Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Köstence limanına hareket etti. Söz konusu yardım programı Karasu'dan düzenli olarak devam edecektir.”