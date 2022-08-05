Türkiye’nin dört bir yanından Gezi tutuklularına mektup gönderdiler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, Gezi Davası tutuklularına bugün yurdun dört bir yanından mektup gönderdi. PTT önlerinde basın açıklamasında bulunan TİP'liler, "Bu karanlık gidecek gezi kalacak. Mücadelemiz ve dayanışmamız tüm tutuklu arkadaşlarımız özgür oluncaya, bu bitmeyen hukuksuz dava, bu müsamere sonlanıncaya ve adalet yerini buluncaya kadar sürecek" dedi.

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Türkiye İşçi Partisi üyeleri, Gezi Davası tutuklularına bugün yurdun dört bir yanından mektup gönderdi. Mektupları göndermeden önce PTT şubeleri önünde basın açıklaması okundu.

Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

*Bugün 102 gün önce Gezi Davası'nda haksız biçimde tutuklanarak cezaevine gönderilen arkadaşlarımıza mektup yollamak, yanlarında olduğumuzu kendilerine hissettirmek ve kamuoyuna göstermek üzere bir aradayız.

*102 gün önce, daha önce 2 kez beraat ettikleri davadan, yeni tek bir delil olmaksızın hukuksuz biçimde yeniden yargılanan arkadaşlarımız ağır cezalara çarptırıldılar ve tutuklandılar.

*Bizler biliyoruz ki, verilen cezalar ile özgürlüğü elinden alınan arkadaşlarımızın şahsında gözdağı verilmek istenen;

*Mesleklerini yaparken topluma karşı sorumluluklarının olduğunu unutmayan, doğal varlıklarımızı, tarihsel mirasımızı korumak için gerçekleri söylemekten kaçınmayanlardır.

*İş cinayetlerinde hayatını kaybeden, insanlık dışı koşullarda çalışan işçilerin haklarını savunanlardır.

*Çaresizce kalmak zorunda bırakıldıkları tarikat yurtlarında intihar eden, yanarak ölen gençlerimiz yaşasın diye kendileri ile dayanışanlardır.

*Gençlerimizin nitelikli parasız eğitim alması için mücadele eden, geleceklerinin şaibeli sınavlarla belirlenmesine itirazı olanlardır.

*Sanatın özgürce yapılabildiği, düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği bir ülkede yaşamak için bıkmadan usanmadan istibdada karşı mücadele edenlerdir.

*Bunu biliyoruz ve bir kez daha tekrar ediyoruz. Dün nerede isek bugün de oradayız. Dün ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz.

*Bu karanlık gidecek gezi kalacak.

*Mücadelemiz ve dayanışmamız tüm tutuklu arkadaşlarımız özgür oluncaya, bu bitmeyen hukuksuz dava, bu müsamere sonlanıncaya ve adalet yerini buluncaya kadar sürecek.

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