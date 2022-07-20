Türkiye’nin üniversite ‘Öğrenci Başkenti’ belli oldu

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından her yıl binlerce öğrenci içerisinde yapılan 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmasında Eskişehir, bir kez daha Türkiye’nin üniversite 'Öğrenci Başkenti' seçildi.

Kemal ATLAN

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Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasında Türkiye'nin öğrenci başkenti bu yıl da Eskişehir seçildi. ÜNİAR kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre 81 ildeki 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 196 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrencinin birçok farklı alandaki memnuniyetleri belirlendi.

ESKİŞEHİR İLK SIRAYI BIRAKMADI

Şehirden memnuniyet, şehirde kendini güvende hissetme, ulaşım imkânları, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi konularda öğrencilerin cevaplarına göre belirlenen araştırmanın sonucunda; üniversite öğrencilerinin yaşamaktan en memnun oldukları şehirler sırasıyla Eskişehir, Ankara ve Antalya oldu.

Türkiye'nin ‘Öğrenci Başkenti’ sıralamasında zirvede bulunan Eskişehir, daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarda da ilk sırada yer almış ve bu alandaki başarısını tescillemişti. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere 3 başarılı üniversitesi ile Türk akademik hayatına büyük katkı sunan Eskişehir, öğrencilerin güven içinde yaşadığı ve mutlu olduğu şehir olarak da önemli bir konumda bulunuyor.

“ESKİŞEHİR ÖĞRENCİ ŞEHRİDİR”

Araştırma sonuçlarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ÜNİAR'ın geleneksel hale getirdiği bu anketinde bu yılda ilk sırada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“ÜNİAR’ın anketinde Eskişehir yine ilk sırada yer aldı. ‘Eskişehir öğrenci şehridir' yorumu tüm vatandaşlarımızca sıkça dillendirilir. Böylesine akademik çalışmalarla bunun tescilleniyor olması bizleri son derece gururlandırıyor. Araştırma sonuçlarının tercih döneminde adayların kararlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Şehrimiz üniversite öğrencilerine hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşatmadı, yaşatmayacaktır. Geçtiğimiz günlerde sınava giren ve Eskişehir'i tercih edecek öğrenci arkadaşlarımız Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri olan Eskişehir'de dolu dolu bir eğitim hayatı geçireceklerinden şüphe duymasınlar. Çünkü Eskişehirliler öğrenci olarak kentimize gelenleri, kendi çocukları gibi sever, bağırlarına basarlar.

3 önemli üniversitemiz ile öğrenciler sadece kampuslarda değil, tiyatroları, orkestraları, festivalleri, modern park ve müzeleri ile Eskişehir'in her köşesinde kendilerini her yönden geliştirme imkânı bulacaklar. Yolu Eskişehir'den geçmiş ve bu şehre renk katmış tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bundan sonra şehrimizin güzelliğine güzellik katacak tüm öğrencilerimizi öğrenci başkenti Eskişehir'e bekliyoruz.”

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