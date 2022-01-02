Tutuklu arkadaşlarını ziyaret etmek isteyen Boğaziçili öğrencileri Jandarma durdurdu

Boğaziçili öğrenciler bugün, 89 gündür tutuklu olan arkadaşları Berke Gök ve Perit Özen'i ziyaret etmek için Silivri Cezaevi’ne gitmek istedi ancak öğrenciler jandarmalar tarafından durduruldu.

Batuhan SERİM

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar birinci yılında. Bu bir yılda öğrenciler tutuklandı, akademisyenler okula alınmadı ama protestolar sürüyor.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öğrenciler, şiir okumalarının ve basının görüntü almasının engellendiğini belirtti. Avukatlarını beklediklerini ifade eden öğrenciler, Jandarma'nın müdahale anını sosyal medyadan paylaştı.

Avukatlarının, basın açıklaması okunduktan sonra Berke ve Perit'i ziyaret edeceklerini belirten öğrenciler açıklamayı yapacakları sırada Jandarma müdahale etti, açıklamanın yapılmasına engel olmak istedi. Ancak öğrenciler engelleme girişimine rağmen açıklamalarını tamamladı.

“89 GÜNDÜR MAHKUMLAR”

Öğrenciler, ellerinde pankart ve dövizlerle yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“89 gündür özgürlükten mahkumlar. Doğru düzgün yemek yiyemiyor, sağlık tedavilerini alamıyorlar. Eğitimlerine, yaşamlarına, geleceklerine saldırdılar. Arkadaşlarımız tutsaklar çünkü bizler direniş boyunca birbirimizin eylemlerinden öğrendik, direndikçe güçlendik. Üniversitelerimize kelepçe takanların, irademizi yok sayanların, kampüslerimizi ranta açanların, kulüplerimizi kapatanların, akademinin içini boşaltanların çürümüş düzenlerinin tepesine çıktık. İşte bundan korktular ve iki sıra arkadaşımız Berke ve Perit 6 Ekim günü tutuklandı.

ÖĞRENCİLER KORKSUN, MÜCADELE ETMESİN İSTEDİLER

Bu tutuklamalarla üniversiteyi özgürleştirme mücadelemizin üzerine bir korku ağı atabileceklerini sandılar. Öğrenciler korksun, mücadele etmesin istediler. Biz de bu korkuyu söküp atıyor, yerine direnişi ve umudu koyuyoruz. Bugün arkadaşlarımızın tutsak olduğu bu yere umudu, direnişi, özgürlüğü haykırmaya geldik. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.

NACİLER GERÇEKTEN KAÇMALI…

Söz, yetki, karar üniversite bileşenlerinin olsun ve rektörler seçimle belirlensin. Kayyum rektörler istifa etsin. Kampüslerdeki polis ablukası kalksın. Özel güvenlik baskısı ve şiddeti son bulsun. YÖK kapatılsın demekten bir an bile vazgeçmedik. Söylediklerimizin arkasındayız, Naciler gerçekten kaçmalı, çünkü biz öğrenciler geliyoruz, bu kişileri de, işgal ettikleri makamları da azat edeceğiz. Bu çürümüş zihniyetten uzak, kendi geleceğimizi kuracağız. Davamız, 7 Ocak'ta Çağlayan’da. Arkadaşlarımızı alacağız.”

ÖZEL’DEN 7 OCAK ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek veren CHP'li Özel, “Özerk üniversite, demokratik akademi talebiyle başlayan Boğaziçi Direnişinin 1’inci yıldönümünde 3 aya yakın süredir cezaevinde tutulan Berke ve Perit’in serbest kalması için herkesi 7 Ocak’ta Çağlayan’a çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.