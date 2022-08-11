Tuzla’da arsa satış ihalesi düzenlenecek
İstanbul'un Tuzla ilçesinde konut-ticaret alanı nitelikli 8.916 metrekare arsa açık artırma ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Orhanlı mahallesi sınırları içerisinde bulunan arsa Sabancı Üniversitesi’ne, Tuzla Deri Organize Sanayi’ne, Birmes Sanayi Sitesi’ne ve Sabiha Gökçen Hava Limanı’na yakın mesafededir.
53 milyon 497 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan arsanın birinci satış günü 2 Kasım 2022 tarihidir.
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