‘Ucuz’ diyerek satacaklardı, torbaları açan çiftçi şaşkına döndü

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rizeli çay üreticilerine gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştı.

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Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rize İl Temsilciliği aracılığıyla tonu 6 bin 900 TL'den satılmak üzere 5 TIR dolusu gübreyi Rize'nin Ardeşen ilçesine gönderdi.

Ucuza gübre almak için Ardeşen ilçesi girişinde toplanan vatandaşlar araçları ile uzun kuyruklar oluşturdu.

Gübre alan Rizeli bir kadın üretici, gübre olan çuvallardan birini açtırdı. Vatandaşlar açılan çuvalda gübre yerine mermer tozu olduğunu fark etti. Bu durum vatandaşın büyük tepkisine neden oldu. (İHA)

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