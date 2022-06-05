Ucuz et haram oldu, ESK da yalan oldu!

AKP iktidarı, Et ve Süt Kurumu’nu da iflasın eşiğine getirdi... Vatandaşın ucuza et alma umuduyla kapısında kuyruklar oluşturduğu kurum, 2021’de özkaynaklarının tamamını yitirdi!

Deniz AYHAN

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İKTİDARIN kötü yönetimi, kamuya ait bir kurumu daha iflasın eşiğine getirdi. Vatandaşın ucuza et almak için kapısında kuyruklar oluşturduğu ve bu gerekçeyle fiyatlarına zam yapan Et ve Süt Kurumu (ESK), 2021 yılında da zarar geleneğini sürdürdü. 2016 yılında 202.4 milyon karı olan, 2017 yılı karı ise 279 milyon 337 bin 270 TL olarak hesaplanan kurum; 2018'i 491 milyon 116 bin 178 TL dönem zararıyla kapattı. Kurum 2019'da da 34 milyon 664 bin 593 TL zarar etti, 2020 yılı zararı ise 222 milyon 991 bin 213 TL oldu.

EKSİ 91 MİLYON ÖZKAYNAK

2021 yýlý verileri, ise kurum adına acı gerçeği ortaya çıkarttı. Veriler ESK'nýn öz sermayesinin tamamýný yitirdiðini ortaya koydu. Kurumun 2017 yýlýnda 728 milyon 282 bin 743 TL olarak hesaplanan özkaynaklarý, 2018 yýlýnda 387 milyon 166 bin 564 TL'ye geriledi, 2019'da 652 milyon 501 bin 971 TL'ye yükselirken, 2020'de de 429 milyon 510 bin 757 TL'ye geriledi. Kurumun 2021 yýlýnda özkaynaklarýnýn toplamý eksi 91 milyon 479 bin 728 oldu. 2021 yýlý mali tablolarýnda ise satýþ gelirleri, brüt satýþ karý/ zararý, faaliyet ve dönem zararý gibi bilgilerin yayýnlanmamasý dikkat çekti.

10 YILDIR KİRACI

14 ilde faaliyet gösteren kurumun toplam 18 satýþ maðazasýndan 11'i kiralık. Kendisine ait bir genel müdürlük binası bile bulunmayan kurum, 10 yýldýr Ankara Çukurambar'da kiracı. Kurumun yýllýk kirasý yaklaþýk 4 milyon TL. 10 yýlda kiraya ödediği miktar ise 35 milyon TL'den fazla…