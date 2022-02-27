Ukrayna-Polonya sınırında mahsur kalan Türklerin çile dolu bekleyişi sürüyor

Ukrayna'nın Polonya ile sınır kenti Lviv'de bulunan yaklaşık 70 Türk vatandaşının bekleyişi 3 gündür sürüyor. Açlık, susuzluk, dondurucu soğukla mücadele eden Türkler, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, "Artık sınıra dayandık. Lütfen yardım yollayın" dedi.

Mert ÖZ

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Ukrayna'nın Polonya ile sınır kenti Lviv'de Türklerin çileye dönen bekleyişi sürüyor. 3 gündür sınır kapısında bekleyen çoğunluğu öğrenci 70 Türk, açlık, susuzluk ve dondurucu soğukla mücadele ediyor. Sınırda mahsur kalan Türk vatandaşları, SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaşarak acilen yardım talebinde bulundu.

“KONSOLOSLUK SADECE 10 KİŞİLİK ARAÇ GÖNDERDİ”

Lviv’de mahsur kalan vatandaşlardan olan Adem Kocabayır, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Burada Ukrayna tarafından kimseye çıkış verilmiyor. Dün konsolosluk 10 kişilik bir araç gönderdi. Burada 80 kişiydik. Kadınlardan 10 kişilik grubu alarak gitti, 70 kişi kaldık. Şu anda bize dönüş yapmıyorlar” dedi.

ÇİLE DOLU BEKLEYİŞ

Adem Kocabayır, 70 kişilik Türk grubun açlıkla, susuzlukla mücadele ettiğini anlatarak, “Burada yemek durumumuz yok. Bisküvi gibi şeyler yiyoruz. Marketler boşalmaya başladı. Su zor buluyoruz. Çadırımız, kalacak yerimiz yok. Dondurucu soğukta dışarıda yatıp kalkıyoruz. Hava sıcaklığı -15 dereceleri buluyor. Ateş yakıyoruz. Burada yabancılardan bir kişinin soğuktan öldüğü söyleniyor” diye konuştu.

En son Türk yetkililerin dün akşam ulaştığını anlatan Kocabayır, “Buraya bir araç gönderdiler. Varşova Konsolosluğu ile görüştük. Onlar ‘Bizim tarafımızdan sorun yok, Ukrayna çıkış vermiyor' diyor. Ukrayna, Türk vatandaşlarını nasıl burada böyle tutabilir? Polonya sınırına çok yakınız ama çıkamıyoruz” şeklinde konuştu.

“SINIRA DAYANDIK”

Kocabayır, acilen Türkiye'den yardım getirilmesi çağrısında bulunarak, “Sadece buraya 2 otobüs gelse sorun yaşanmadan ülkemize döneceğiz. Bizim burada böyle mağdur edilmemiz çok üzücü. Buraya gelmelerini bırakın, arayıp ‘İyi misiniz?' diye soran da yok. 10 kişilik aracı buraya sokabildilerse 2 otobüs de buraya girebilir. Biz Türkiye'yiz, küçük bir ülke değiliz. Bunu yapabilmemiz lazım. Artık lütfen ne yapılacaksa yapılsın. Biz artık sınıra dayandık” ifadelerini kullandı.

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