Ukrayna’daki Türkler mahsur kaldı

Ukrayna'da bulunan Türkler hava sahası kapalı olduğu için tahliye edilemiyor. SÖZCÜ'nün ulaştığı Ukrayna'daki Türkler, durumu genel olarak sakin olarak nitelendiriyor. Marketlerde, atm'lerde, benzin istasyonlarında kuyruklar var. Odessa Tıp Üniversitesi'nde okuyan Faruk Akarsu, kaldığı yurda çok yakın bir bölgeye düşen 5-6 bomba saydıklarını belirtiyor.

Yusuf DEMİR

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Uzun süren gerilim sonunda, Rusya Ukrayna’ya girdi… Dünya tüm dikkatini Ukrayna’ya çevirdi.

Ukrayna’ya iş için gidenler, yerleşenler, üniversite okumaya gidenler, turistik gezi için bulunanların toplam sayısı bilinmiyor ama şu an Rusya’nın saldırısı altındaki ülkede çok sayıda Türk bulunuyor.

Ukrayna’da yaşayan Türklerle ilgili sabah ilk açıklama Türk Dışişleri’nden geldi. “Ukaryana’da yaşayan değerli vatandaşlarımız” başlığıyla yapılan duyuruda, hava sahasının kapalı olduğu mevcut aşamada evlerden çıkılmaması veya güvenli bir yerde kalmaları, seyahatten kaçınmaları yönünde uyarılar yer aldı.

MARKETLERDE, ATM’LERDE KUYRUK

SÖZCÜ Ukrayna’da yaşayan Türkler’e ulaştı.

İş için Ukrayna’ya yerleşen 25 yaşındaki Burak Tanış, çevresinde durumun olabildiğince sakin olduğunu vurguladı.

SÖZCÜ için Kiev’in göbeğinde Rybalska’da çektiği videoyla şehirde yaşamı ve son durumu gösteren Tanış çevresinde yaşananları şöyle anlattı:

“Yaklaşık 1 ay önce yaşamak için geldim. Marketllerin alışveriş merkezlerinin, atm’lerin ve eczanelerin önünde kuyruklar var ama genele olarak durum sakin. Panik hali yok.

Seferberlik ilan edildi. Yaşlı, genç tüm erkekler seferberlik için evlerini terk etti. Benim yaşadığım apartmanda da bunlar yaşandı. Konuştuğum, sohbet ettiğim komşularım seferberlik için gideceğini söyledi. Ama genel olarak insanlar sakin.

Marketlerde insanlar alışverişlerini yapıyorlar. Stok da yapıyorlar. Raflar halen dolu. Marketlere kısıtlı sayıda insanı sırayla aldıkları için kasalarda kuyruk yok.”

Burak Tanış bu videoları çektikten sonra gönderdiği mesajda savaş uçaklarının da üzerlerinden geçmeye başladığını duyurdu.

YURTTAKİ ODASINDAN BOMBALANIN BÖLGEYİ ÇEKTİ

Odessa Ulusal Tip Üniversitesi’nde son sınıfta okuyan ve devlet yurdunda kalan Faruk Akarsu, “İlk patlama sabaha karşı 5.20’de oldu. 4 veya 5 kere devam etti. En son az önce saat 11.30 gibi bir bomba patladı. Öğrenci yurdunun yanında titredik. En önemli eşyalarımızı, dosyalarımızı, şarjlarımızı aldık. Şimdi giriş katında bekliyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Tıp eğitiminin sonuna geldiğini belirten Faruk Akarsu, ” Son 3 ayım kaldı üniversiteyi bitirmeye… Böyle bir olayla karşılaştık. Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.

“BOMBA SESİ DUYMADIM”



Kiev’de yaşayan bir başka Türk Caner Cangül ise evinden çıkmıyor. Hiçbir bomba sesi duymadıklarını anlatan Cangül, “Bomba sesi duyanlar olduğunu söylüyorlar ama bu nerede oldu bilen yok. Bir arkadaş hava savunma sisteminde çıkan bir ses dedi ama bilemiyorum” dedi. Ukrayna’da yaşayan diğer Türklerle temas halinde olduğunu anlatan Vangül, bir bölümünün sakin ama bazılarının telaşlı olduğunu belirtiyor.

“TURİSTİK GEZİ İÇİN GELDİK”

Ukrayna’ya turistik gezi için giden ve şu an Lviv Tren İstasyunu önünde bir kafeye sığınan Mehmet Emin Taşan ise biraz tedirgin:

“Şu an iyiyiz ancak burası gergin…. Lviv’in ve havalimanının vurulacağı söylentileri var. Havalimanına almıyorlar. Türk konsolosluğu telefonlarımızı açmıyor. Bizi ölüme terk ettiler.”

“SIĞINAKLARA İNİYORUZ”

Odessa kentinde ailesiyle yaşayan Türk vatandaş Sinan Bayraklı sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle sığınaklara girdiklerini ifade etti. İHA’nın haberine göre komşularıyla birlikte güvenli bir bölgede olduklarını belirten Bayraklı, “Komşularla birlikte sığınaklara iniyoruz” dedi. Paylaştığı diğer görüntülerle de ülkedeki son durumla ilgili bilgiler veren Bayraklı, “Gece uyumadık. Putin'in konuşmasından sonra Odessa'da ilk patlamalar duyuldu. Çocuklar panik halinde onları sığınaklarda güvene aldık. Türk komşularla birlikte buradan bir çıkış planı yapmaya çalışıyoruz. Şu an sokağa çıkıp bir yere gitmeye çalışmıyoruz bunun güvenli olacağını düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

Odessa'daki saldırılardan etkilenen Bayraklı, “Maalesef gayet hain bir şekilde uyuyan insanların üzerine bomba attılar. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Burada korku ve panik hali var. Kısıldık kaldık hareket edemiyoruz. Umarım 2. bir saldırı olmaz. Olursa Allah yardımcımız olsun. Allah kimseye böyle bir felaket göstermesin” dedi.

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