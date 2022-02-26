Ukrayna’dan kaçış: 24 saattir sınıra ulaşamadık, her şehirde Türkler mahsur

3 otobüs Türk dün gece yarısı Ukrayna'dan tahliye edildi ama geride yüzlerce, binlerce Türk var. Hiçbiri başına ne geleceğini bilmiyor. Yaklaşık 24 saattir ailesiyle yolda olan A.Z. "Burda tam bir trajedi yaşanıyor. Kadınlar çocuklar yürüyerek sınırı geçmeye çalışıyor" dedi.

Yusuf DEMİR

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Ukrayna’da yaşayan Türkler’den yaklaşık 120 kişi dün gece yarısı tahliye edildi. Kiev konsolosluğu önünden 2 otobüs kalktı, sonradan eklenenle 3 otobüs sabah saatlerinde Romanya sınırını geçti.

Ancak bir sonraki tahliyenin ne zaman yapılacağı belli değil.

Geride yüzlerce binlerce Türk var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kalsalar çatışmalar şiddetlenirse ne olacağı belli değil. Ailelerini alıp Batı’ya doğru gitseler sınırda ne yaşayacaklarını bilmiyorlar. İki gündür sınırı geçemeyenlerin haberleri geliyor.

SÖZCÜ’YE KONUŞTULAR

Bu ailelerden birine SÖZCÜ ulaştı. Yaptığı iş ve çalıştığı firma nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen A.Z. üçüncü gününe giren işgal sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

DÜN ÖĞLEN 12.00’DE ÇIKTIK: Eşim ve oğlumla dün öğlen 12.00 sıralarında Liviv’den çıktık. Neredeyse 24 saat oldu. Polonya’ya geçmeye çalışıyoruz. Halen sınıra ulaşamadık. Krakovets sınırına yaklaşık 4 kilometre kaldı. Duty Free’ye görebildiğim kadarıyla 2 kilometre var.

10 KM KUYRUK VAR: Trafik çok yavaş ilerliyor. Arkamızda ne kadar kuyruk olduğunu kestiremiyorum. En az arkamızda 10 kilometre kuyruk olduğunu düşünüyoruz.

İNSANLAR ÇOK GERGİN: Zaman zaman insanlarda, gerilimler oluyor. Tartışmalar oluyor geçişte. Çoğunlukla kadın ve çocuklar. Ukraynalı erkekler askere çağrıldıkları için yok.

YÜRÜYEREK SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR: Tam bir trajedi… Sınıra kadar yürüyerek gelenler var. Çoluk çocuk… Onlar çok bitkinler tabi…

UKRAYNA’NIN HER TARAFINDA MAHSUR KALAN TÜRKLER VAR: Bizim Türklerle ilgili net bir şey yok. Bütün ülkede arkadaşlarımız, yakınlarımız var. Hepsiyle irtibat halindeyiz. Her yerde mahsur kalanlar var.

EŞİM UKRAYNALI: Eşim Ukraynalı… Onun eşi dostu akrabası ve ajanslardan bilgi almaya çalışıyoruz. Ukrayna ordusunun dayanmaya çalıştığına dair bilgiler geliyor.

İKİ TÜRK YAKALANDI İDDİASI: Apartmanların çatılarına fosforlu boyalarla işaret koymaya çalışanların yakalandığı söyleniyor. Ruslara yardım eden iki Türk’ün yakalandığı söyleniyor.

EN AZ YÜZ YARDIM TIRI GEÇTİ: Geceyarısından bu yana en az yüz tane tır saydık… Yardım malzemesi galiba… Önlerinde askeri korumalar vs vardı. Bunun için Avrupa’dan askeri malzeme olabilir diye düşündük.



TÜRKLER NE YAPACAĞINI BİLMİYOR?

Ukrayna’da mahsur kalan Türkler işgalin üçüncü gününde ne yapacağını bilemez durumda bekliyor. Bir çoğu aralarında oluşturdukları telefon gruplarıyla birbirleriyle temas halinde birbirlerine yardım etmeye çalışıyor. Kafalardaki en yoğun sorular şöyle:

Yeni konvoy olacak mı?

Konvoy ne zaman kalkacak?

Sınırlar açık mı, bireysel olarak sınırdan geçebilir miyiz?

Sınırı geçtikten sonra bizi toplama kamplarına mı alacaklar?

Schengen vizemiz yok, sınırdan geçebilir miyiz?

Sınırdan geçtikten sonra arabamıza el mi konuluyor?

Trenle sınırı geçebilir miyiz? Tren seferleri ne zaman?

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