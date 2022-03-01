Ukrayna’daki savaştan kaçan Türkler THY’nin Bükreş uçağıyla İstanbul’da

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından ülkede mahsur kalan ve bulundukları şehirlerden kaçarak bin bir güçlükle Romanya'ya geçen Türk vatandaşları, Bükreş'ten Türk Hava Yolları(THY)'nın tahliye seferini yapan özel uçuşuyla İstanbul'a geldi. Rus ordusunun saldırılarıyla savaşın ortasında kalan Türkler, yaşadıkları korku dolu anları anlattılar.

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Ukrayna’daki savaştan kaçarak kendi imkanlarıyla Bükreş’e geçen ve aralarında Türkler’in de bulunduğu 164 yolcuyu taşıyan THY uçağı, 00.20 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi. Pasaport işlemlerini yaptıran yolcular, bagajlarını bekledikleri sırada basın mensuplarına açıklamada bulundular. Ukrayna’nın Harkov şehrinde bir inşaat firmasında çalışan Cengizhan Becerik, bir grup arkadaşıyla birlikte savaştan kaçmak için üç gündür yollarda olduklarını söyledi.